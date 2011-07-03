В Турции арестованы около 40 футболистов и руководителей клубов

Турецкая полиция взяла под стражу около 40 руководителей и администраторов ведущих футбольных клубов страны, а также футболистов в рамках расследования дела об организации договорных матчей.

Как сообщает NEWSru, cреди задержанных - президент стамбульского "Фенербахче" Азиз ЙЫЛДЫРЫМ, вице-президент клуба "Трабзонспор" Невзат ШАКАР.

Обыски проводятся в штаб-квартире стамбульского клуба, который стал чемпионом Турции в прошлом сезоне, и на принадлежащем ему стадионе.

По сведениям турецких телеканалов, президент "Фенербахче" задержан в рамках расследования дела о договорном матче между стамбульским клубом и командой "Эскишехирспор" в сезоне 2010-2011, который "Фенербахче" выиграл со счетом 3:1.

Турецкие СМИ не исключают, что число задержанных в ближайшее время может возрасти. Называется даже цифра - 150 человек, однако подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

Это вторая крупная операция турецкой полиции по противодействию коррупции в футболе. В марте-апреле 2010 года в Стамбуле были взяты под стражу 55 человек, в том числе известные в Турции тренеры и футболисты.