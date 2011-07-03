Россия возобновила поставки электроэнергии в Беларусь

Вчера вечером российская энергетическая компания "Интер РАО ЕЭС" возобновила поставки электроэнергии в Беларусь в полном объеме, передает РИА «Новости».

«Поставки электроэнергии в Белоруссию восстановлены и производятся в полном объеме", - сообщил официальный представитель "Интер РАО".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил возобновить поставки электроэнергии в Беларусь.

Как сообщал УНИАН, "Интер РАО ЕЭС" 9 июня ограничивала поставки электроэнергии в страну из-за наличия у Беларуси долга. Задолженность тогда составляла 1,5 млрд. российских рублей. Изначально полное прекращение поставок, если долг не будет погашен, планировалось на 22 июня, однако потом было принято решение перенести его на 27 июня.

Однако 13 июня поставки были полностью восстановлены, а 15 июня "Белэнерго" перечислило первый транш платежа по задолженности в размере 600 млн. российских рублей (долг за март).

Долг возник из-за того, что в Беларуси уже несколько месяцев невозможно купить валюту на бирже.

29 июня Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Беларусь, мотивируя это отсутствием очередного платежа по долгу, и выпустила разоблачительный фильм «Белорусское чудо».

Доля российской электроэнергии составляет 12% в балансе суточного энергопотребления страны.

В 2011 году Беларусь намерена импортировать из России 3 миллиарда кВт.ч электроэнергии по контракту с "Интер РАО".

ОАО "Интер РАО ЕЭС" - российская электроэнергетическая компания, контролирующая ряд генерирующих и распределительных энергетических активов в РФ и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 28 ГВт.