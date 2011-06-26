От взрыва газового баллона на свадьбе пострадали 55 человек

Взрыв газового баллона произошел во дворе частного дома во Владикавказе РФ во время свадьбы.

В результате 55 человек получили ранения, 20 из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала разгерметизация баллона в результате теплового воздействия.

Первых пострадавших разместили в клинической больнице "скорой помощи" Владикавказа.

"В основном это ожоговые травмы. Некоторые пострадавшие находятся в шоковом состоянии", - сказала руководитель пресс-службы МЧС Северной Осетии Юлия СТАРЧЕНКО.

Представитель клинической больницы "скорой помощи" сообщил, что среди пострадавших есть "очень тяжелые".

"Тяжелые есть, их много, реанимация полностью забита", - сказал он.

У некоторых пострадавших 100-процентные ожоги тела, состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, они подключены к искусственной вентиляции легких.