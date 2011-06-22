Германия начала следствие в отношении Каддафи

Германия ведет расследование в отношении Муаммара Каддафи с целью сбора доказательств его причастности к преступлениям против человечности, сообщает Би-би-си.

Об этом представители немецкой генпрокуратуры сообщили во вторник, оговорившись, что не собираются по итогам расследования самостоятельно предъявлять обвинения полковнику Каддафи.

Собранные материалы они передадут в Международный уголовный суд в Гааге.