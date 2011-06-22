Германия начала следствие в отношении Каддафи
08:12, 22 июня 2011Мир
1205 0
Материалы передадут в Гаагский суд
Германия ведет расследование в отношении Муаммара Каддафи с целью сбора доказательств его причастности к преступлениям против человечности, сообщает Би-би-си.
Об этом представители немецкой генпрокуратуры сообщили во вторник, оговорившись, что не собираются по итогам расследования самостоятельно предъявлять обвинения полковнику Каддафи.
Собранные материалы они передадут в Международный уголовный суд в Гааге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter