Разрыв в экономике стран Европы достигает 10 раз

Разрыв между странами Европы по уровню экономического развития достигает 10 раз, передает Радио Свобода.

По данным Евростата, в 2010 году максимальный показатель годового ВВП на душу населения, исчисленный по паритету покупательной способности, был отмечен в Люксембурге – он на 180% превысил средний для 27 стран Европейского союза, а минимальный – в Албании – 29% от среднего.

За Люксембургом в первой тройке стран Европы следуют Норвегия (на 80% выше среднего для ЕС уровня) и Швейцария (превышение на 46%). В Италии и Испании показатели совпадают со средним, в Германии он превышает средний на 19%, в Нидерландах – на 34%.

В странах Центральной, Восточной и Южной Европы показатель "ВВП на каждого" составляет от 30% до 80% среднего для Европейского союза.

Высокий показатель Люксембурга, отмечается в сообщении Евростата, частично объясняется тем, что здесь работает немало жителей соседних стран, вклад которых учитывается в общем объеме ВВП Люксембурга, численность собственного населения которого едва превышает 500 тысяч человек.