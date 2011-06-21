Работник в Китае в час зарабатывает больше, чем украинец

Средняя заработная плата в Китае составляет около 3,1 доллара за час, что на 50% больше, чем официально в среднем зарабатывал за час в прошлом месяце гражданин Украины.

Об этом свидетельствуют данные о заработках в Китае, обнародованные журналом Time, и Государственного комитета статистики Украины.

Time в публикации, посвященной Китаю, отмечает, что эпоха дешевой рабочей силы в наибольшем государстве на Востоке завершается, что вынуждает предпринимателей переносить производства в другие страны региона.

„Наши затраты на работников лишь за последние два года возросли на 50%”, - сказал изданию один из работающих в Китае бизнесменов.

По данным представителя офиса Goldman Sachs в Гонконге, которого цитирует журнал, зарплаты в Поднебесной за последние десять лет в реальном измерении росли ежегодно в среднем на 12%.

В то же время Time замечает, что китайцы зарабатывают значительно меньше, чем граждане развитых государств, отметив, что, например, в США средняя зарплата в 7 раз выше: 22,3 доллара за час.

По данным Госкомстата Украины, средняя заработная плата в мае составила около 315 долларов (1$=8 гривень) или 2 доллара за час при 40-часовой рабочей неделе.

Ряд экспертов замечают, что граждане Украины зарабатывают больше, чем показывает официальная статистика, поскольку часть выплат проводится „в конвертах”.