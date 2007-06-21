Совет ЕС дал согласие на присоединение Мальты и Кипра к зоне евро

Совет Европейского союза (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) дал “зеленый свет” на присоединение Кипра и Мальты к зоне евро с 1 января 208 года.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве председательствующей в ЕС Германии.

Окончательно решение должно быть принято на заседании Совета министров по вопросам экономики и финансов ЕС в июле.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Европарламент поддержал вступление Мальты и Кипра в зону евро с 2008 года.

5 июня Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС дал “зеленый свет” на присоединение Кипра и Мальты к зоне евро с 1 января 2008 года. Еврокомиссия предложила расширить зону евро с 1 января 2008 года за счет Кипра и Мальты 16 мая этого года.

Согласно результатам последнего исследования относительно “сближения” экономики Кипра, годовая инфляция в марте на Кипре (март-2007 к марту-2006) составляла 2% при референтной норме в 3%, дефицит бюджета 2006 года составлял лишь 1,5% ВВП при максимально разрешенных 3%, процентная ставка по долговременным кредитам – 4,2% при референтной 6,4%.

Согласно результатам последнего исследования относительно “сближения” экономики Мальты, годовая инфляция в марте на Мальте (март-2007 к марту-2006) составляла 2,2% при референтной норме в 3%, дефицит бюджета 2006 года составлял 2,6% ВВП при максимально разрешенных 3%, процентная ставка по долговременным кредитам – 4,3% при референтной 6,4%.

Сейчас в зону евро входят 13 стран ЕС.