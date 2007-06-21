Почти половина европейцев - за расширение ЕС (опрос)

Почти половина (49%) европейцев поддерживают дальнейшее расширение Европейского союза, 39% - выступают против, 12% - пока не определились.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют данные обнародованного 20 июня исследования, проведенного TNS Opinion & Social.

Наибольшую поддержку дальнейшего расширения ЕС выражают граждане Польши (76%), Литвы (68%), Словении и Румынии (по 67%).

Наименьшую – граждане Франции (32%), Австрии (28%) и Люксембурга (25%).

Опрос проводился с 10 апреля по 15 мая во всех странах - членах ЕС. Всего было опрошено 26720 респондентов в возрасте старше 15 лет. Погрешность выборки составляет 1,9%-3,1%.