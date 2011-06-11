Посол РФ: решение о цене газа для Украины будет найдено

Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ убежден, что решение о цене российского газа для Украины будет найдено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

Посол отметил, что считал бы эту проблему серьезной в том случае, если бы между двумя сторонами не было диалога.

«Если бы была ситуация, при которой один говорил, а другой не слышал, вот тогда можно было бы говорить о серьезном вызове, в том числе и характеру наших сегодняшних отношений. Поскольку этот диалог есть, он ведется и углубляется на профессиональном уровне, я убежден в том, что решение найдено будет», - сказал М.ЗУРАБОВ.

Говоря о модернизации украинской газотранспортной системы, М.ЗУРАБОВ отметил, что ее можно осуществить только в том случае, если будут известны объемы прокачки газа.

«Если объемов прокачки нет, значит, практически невозможно ответить на вопрос, какой глубины эта модернизация должна быть, и привлечь средства инвесторов», - добавил М.ЗУРАБОВ.