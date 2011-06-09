Украина и Беларусь хотят разобраться в бумагах

Украина и Беларусь приступили к консультациям на уровне министерств иностранных дел по инвентаризации договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В частности, в рамках двухдневных (7-8 июня) консультаций в Минске эксперты обсуждают общее состояние договорно-правовой базы украинско-белорусских отношений, проводят инвентаризацию базы международных договоров, по результатам которой будет сформирован их уточненный перечень.

В ходе мероприятия состоится обмен мнениями по вопросам организации, ведения учета и хранения международных договоров, а также развития договорно-правовой базы.

Украинскую делегацию на консультациях возглавляет начальник отдела международных договоров МИД Владимир КОНОВАЛОВ, а белорусскую - заместитель начальника главного договорно-правового управления – начальник управления международных договоров МИД Андрей ПОПКОВ.