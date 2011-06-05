Полиция запретили палестинцам приближаться к границе с Израилем

Полиция сектора Газа в воскресенье установила блокпосты по дороге к погранпереходу "Эрез" на границе с Израилем, запретив при этом демонстрантам приближаться к приграничной полосе для предотвращения столкновений с израильскими военными, сообщает РИА «Новости».

Несколько сот палестинцев безуспешно пытались прорваться к северной границе анклава с Израилем в день годовщины "Накса" - годовщина начала Шестидневной войны 1967 года. На данный момент шествие закончилось и манифестанты разошлись мирно.

Как сообщает информационное агентство Маан, на Западном берегу реки Иордан сотни палестинцев предприняли попытку прорваться в Иерусалим через КПП "Каландия".

"Израильские военнослужащие вынуждены были сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Против демонстрантов были применены гранаты со слезоточивым газом", - сказал представитель армейской пресс-службы.

По данным палестинских СМИ в результате столкновений у КПП "Каландия" семь палестинцев получили ранения. Израильские военные не подтверждают данную информацию.