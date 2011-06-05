США: если талибов дожать, они пойдут на переговоры

Менять стратегию сил коалиции в Афганистане пока преждевременно. Такое заявление сделал министр обороны США Роберт Гейтс, выступая на пресс-конференции вместе с афганским президентом Хамидом Карзаем, передает Би-би-си.

По словам главы Пентагона, он намерен поддерживать нынешнюю военную стратегию до того момента, пока в конце года не будут проанализированы ее результаты.

Глава Пентагона также призвал правительство Афганистана приложить максимум усилий к тому, чтобы переход ответственности за ситуацию с безопасностью в стране местным силам, который начнется в июле 2011г., прошел успешно.

Ранее в тот же день, напоминает РосБизнесКонсалтинг, Р.Гейтс заявил, что переговоры с движением "Талибан" возможны уже следующей зимой при условии, что международные силы содействия и безопасности в Афганистане (ISAF) продолжат наращивать давление на боевиков.

"Если мы сможем и дальше распространять сферу безопасности, если у нас будет достаточно уверенности в том, что "Талибан" под сильным давлением и его возможности сокращаются, тогда, вероятно, уже этой зимой появится возможность проведения своего рода политических переговоров или достижения примирения. Этого будет достаточно, чтобы обрести надежду на прогресс", - отметил Р.Гейтс.

Смерть лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, которого ранее в течение долгого времени укрывал "Талибан", рассматривается как позитивный момент для активизации процесса примирения. Главной целью талибов является выдворение иностранных войск с территории Афганистана, в отличии от "Аль-Каиды", для которой главная задача - всемирная "священная война" (джихад).