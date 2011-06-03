Россия согласилась на украинские гимназии в Москве и Санкт-Петербурге

Министерство образования и науки России поддерживает создание украинских гимназий в Москве и Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава этого ведомства Андрей ФУРСЕНКО.

«По поводу гимназии: министерство поддерживает создание таких гимназий и в Москве, и в Санкт-Петербурге», - подчеркнул А.ФУРСЕНКО.

Он отметил, что соответствующая работа ведется с руководителями департамента образования этих двух городов. «Мы поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы в таких гимназиях преподавание было не только на русском языке, но и на украинском. Это не связано с паритетом: мы - вам, а вы – нам. Это связано с тем, что с развитием наших отношений это очень важно и нужно», - сказал А.ФУРСЕНКО.

По его словам, интерес в обучении в таких учебных заведениях «проявляют в Москве, Питере и других городах России».

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК предложи создать в Москве и Санкт-Петербурге украинские школы.

«Я бы попросил изучить вопрос создания украинской гимназии, украинской школы в Москве и Санкт-Петербурге. У нас были обращения», - сказал Д.ТАБАЧНИК сегодня в Москве на заседании Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Он отметил, что это должны быть двуязычные учебные заведения.