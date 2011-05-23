Financial Times написала об украинском синоптике, которая говорит правду

Синоптики известны многими вещами, и точность к ним не относится. Поэтому, когда они оказываются единственными людьми, которые рассказывают о реальном положении в государстве, это не предвещает ничего хорошего. Однако, похоже, именно к этому пришла Украина.

Об этом пишет Financial Times в редакционной статье «Неудобная правда».

Как отмечает издание, «на прошлой неделе, рассказывая своим соотечественникам о прогнозе погоды на весну, синоптик Украинского национального радио Людмила САВЧЕНКО сделала неутешительное сравнение мрачных политических перспектив страны с «нежными запахами сирени и ландышей» и «мелодичными трелями птиц». Как следствие, Национальное радио, которое, очевидно, более оптимистично настроено к «беспорядку, беззаконию и справедливости», о которых говорила САВЧЕНКО, прекратило все прямые включения из Укргидрометцентра. Отныне прогнозы погоды будут выходить в записи».

Говорить правду властям всегда было неблагодарным делом, отмечает FT. «Во время первой Пунической войны римский консул Публий Клавдий Пульхр был настолько зол на своих священных кур, которые не предсказали ему победу в одной из морских битв, что приказал выбросить их в море. Средневековые придворные шуты подвергались опасности избиения, если они слишком критиковали своих хозяев. Но сегодня, как и раньше, власть должна слушать. Может, Клавдий Пульхр и показал своим курам, кто был консул, но он все же проиграл битву с Карфагеном. Устранение Л.САВЧЕНКО никоим образом не изменит погоду в Украине», - отмечает британское издание.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2011 в вечернем эфире Национального радио во время прямого включения из Гидрометцентра Л.САВЧЕНКО, рассказывая о погоде, сказала: «Нельзя оставаться безразличным к той сказочной красоте, которая дополняется нежными, неповторимыми запахами сирени и ландышей, мелодичными трелями птиц. Иногда кажется, что такие прекрасные дни дарит нам природа в качестве компенсации за тот беспорядок, беззаконие и несправедливость, которые происходят в нашей стране. Непонятно, как можно не любить этот райский уголок на земле, эту страну, украинский народ, чтобы так издеваться над ним. Пока нас ласкает только мягкое весеннее солнышко. Оно и завтра будет согревать теплом жителей всей Украины – от востока до запада, от северных областей до Крыма. И хотя погодные условия в этих регионах временами бывают разные, но мы - единый украинский народ, и дай Бог, чтобы нас никогда и никому не удалось разъединить».

После этого Нацрадио отказалось от прямых включений из Укргидрометцентра.

Со своей стороны, Л.САВЧЕНКО отметила, что была готова к тому, что Нацрадио отстранит ее от прямых эфиров после критических слов, касающихся ситуации в стране. «Я сделала то, что сделала. У меня было такое настроение, я так думала, это мои убеждения. Они не изменились. Я сама думала, что больше выходить в эфир не буду», - сказала Л.САВЧЕНКО.