Бен Ладен мог выжить, если бы читал WikiLeaks

Рассекреченные сайтом WikiLeaks документы могли бы спасти жизнь лидеру международной террористической группировки "Аль-Каида" Усаме бен Ладену, если бы он прочитал их, утверждает бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд в опубликованной в пятницу статье в американской газете Washington Post.

"В секретных документах из тюрьмы Гуантанамо, в особенности касающихся высокопоставленного члена "Аль-Каиды" Абу Фараджа аль-Либи (Abu Faraj al-Libi), содержатся сведения о системе курьеров группировки и даже упоминается Аботтабад. Если бы бен Ладен внимательно изучал опубликованные WikiLeaks 25 апреля документы, он вряд ли бы находился там, когда "морские котики" ВМС США вторглись в его убежище несколько дней спустя", - цитирует Рамсфелда РИА "Новости".

В документах WikiLeaks также отражена повышенная активность "Аль-Каиды", пытавшейся в первые месяцы после террористических актов 11 сентября 2001 года совершить еще более жестокий теракт, отмечает бывший глава Пентагона.

"Один из лидеров "Аль-Каиды" обещал взорвать ядерную бомбу в США в случае поимки или убийства бен Ладена. Халид Шейх Мохаммед (Khalid Sheik Mohammed) обещал "ядерную бурю", - утверждает Рамсфелд, отмечая, тем не менее, что публикация WikiLeaks "нанесла урон национальной безопасности США и породила среди их союзников сомнения в американской способности хранить секреты".