190 человек попали под военный суд за драку христиан и мусульман

В Египте перед военным судом предстанут 190 человек в связи с межрелигиозными столкновениями в Каире, передает Reuters со ссылкой на заявление Высшего совета военного командования Вооруженных сил страны. "Высший военный совет принял решение направить всех, кто был арестован в ходе вчерашних событий, в Верховный военный суд", - говорится в заявлении.

По последним данным, в столкновениях между мусульманами и христианами-коптами, которые произошли в ночь на субботу в западных районах Каира, погибли 10 человек еще 186 пострадали, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Конфликт перешел в силовую стадию, после того как ультраконсервативные мусульмане вышли с протестами на улицы города, обвиняя христиан-коптов в похищении жены священника.