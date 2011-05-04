ЦРУ: мы намеренно не предупредили Пакистан

Спецслужбы США намеренно не поставили в известность пакистанские власти о предстоящей на их территории операции по ликвидации лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, рассказал директор ЦРУ Леон Панетта в интервью Time.

Он объяснил, что причиной такого решения стали опасения, что могла произойти утечка секретной информации.

«Мы решили, что какая-либо координация с пакистанскими властями могла поставить операцию под угрозу. Они могли оповестить нашу цель о готовящейся операции», – цитирует Газета.ру.

Ранее пакистанский МИД выступил с заявлением, что США не предупредили об операции против бен Ладена, хотя получали информацию от разведки Пакистана.