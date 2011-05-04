Эштон и Фюле приветствуют создание еврогнезда
00:51, 04 мая 2011Мир
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В Брюсселе подписан Акт
|Кэтрин ЭШТОН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в их совместном заявлении по поводу учредительного заседания EURONEST, состоявшегося сегодня.
«Мы тепло приветствуем созыв первого заседания Парламентской ассамблеи EURONEST. Институциональные рамки «Восточного партнерства» теперь завершены», - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, в ходе сегодняшнего заседания был подписан Акт о создании Ассамблеи, приняты правила процедуры, а также избрано руководство Ассамблеи.
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Nest (англ.) - гнездо, гнездышко; притон; выводок птенцов; уютный уголок; лабиринт переулков; группа однородных предметов.
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