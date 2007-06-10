Во Франции начались парламентские выборы

Во Франции начался первый тур выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента, передает РИА Новости.

Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08.00 в воскресенье и будут работать в большей части избирательных округов до 18.00, а в крупных городах - до 19.00 либо 20.00, в зависимости от решения местных властей.

В списки избирателей внесено 43,8 миллиона человек. Им предстоит определить состав Национального собрания на предстоящие пять лет.

По данным министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию и проведение выборов, на 577 мест в нижней палате парламента претендуют 7639 кандидатов от примерно 80 политических партий и движений, что в среднем составляет 13 претендентов на каждый избирательный округ. В целом количество претендентов заметно меньше, чем на предыдущих выборах 2002 года.

Наибольшее количество кандидатов - 561 человек - выдвинуто от организации "Лют увриер". Внушительные предвыборные отряды сформированы также ныне правящим право-консервативным Союзом за народное движение (СНД) - 546 кандидатов, крайне правым Национальным фронтом (557), демократами-центристами (535), социалистами (530), коммунистами (518) и "зелеными" (526). Более 41% от общего числа претендентов составляют женщины.

Депутаты Национального собрания избираются всеобщим прямым тайным голосованием на мажоритарной основе (верхняя палата парламента - Сенат - формируется на других принципах). Это означает, что для победы уже в первом туре один из претендентов в своем избирательном округе должен набрать более половины голосов.

Как правило, такое происходит нечасто. Например, на парламентских выборах 2002 года лишь 58 кандидатов смогли уже в первом туре обеспечить себе депутатские мандаты.

Во второй тур (его проведение запланировано на 17 мая) выходят те претенденты, которые в первом туре набрали более 12,5% голосов. Иными словам, это может быть два, три и более кандидатов. Чтобы получить заветный депутатский мандат, одному из них достаточно будет обойти соперников, получив простое большинство голосов.