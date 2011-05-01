Нападения на посольства не остановят операцию в Ливии

МИД Италии решительно осуждает акты вандализма, совершенные в столице Ливии Триполии против нескольких иностранных посольств, включая итальянское, и отмечает, что эти нападения не ослабят решимость Рима вместе с союзниками защищать гражданское население этой страны в соответствии с резолюцией 1973 Совета Безопасности ООН, сообщает РИА "Новости".

Как отмечается в заявлении итальянского внешнеполитического ведомства, эта позиция была представлена властям Триполи через турецкое посольство, которое временно представляет итальянские интересы в столице Ливии.

При этом МИД Италии отмечает, что режим Каддафи вновь не выполнил основные международные обязательства, не обеспечив необходимую защиту иностранных дипмиссий в Триполи.

Ранее стало известно, что в Триполи совершены нападения на несколько иностранных посольств, включая итальянское. По данным СМИ, посольство Италии было разграблено и подожжено, также как и резиденция посла.