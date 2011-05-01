В Ливии разгромлены посольства Британии и Италии

Персонал миссии ООН в Ливии готовится покинуть столицу этой страны Триполи на фоне сообщений о нападении на посольства ряда стран, в том числе, Великобритании и Италии, передает Reuters со ссылкой на официального представителя ООН.

В воскресенье поступили сообщения о нападениях и "актах вандализма" в отношении посольств нескольких стран.

Форин-офис сообщил о получении информации о разрушении резиденции посла Соединенного Королевства в Триполи. МИД Италии заявил, что посольство Италии и резиденция посла были разграблены и разгромлены. Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, клубы дыма поднимались над посольством Италии в Триполи.

Власти Великобритании в воскресенье приняли решение о высылке из страны посла Ливии. Британские дипломаты в Ливии останутся на территории, контролируемой повстанцами, замечает РИА "Новости".

В ночь на воскресенье авиация НАТО нанесла удар по целям в районе Баб аль-Азизия в Триполи, где располагается резиденция Каддафи. По данным ливийского правительства, в результате авиаудара погиб младший сын Каддафи - 29-летний Саиф аль-Араб и трое его детей.