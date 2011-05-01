Сегодня состоится церемония беатификации Иоанна-Павла II

Сегодня в Риме состоится церемония беатификации Папы Римского Иоанна-Павла II.

Процесс беатификации начался 13 мая 2005 года.

29 апреля гроб с останками Папы Римского Иоанна Павла II извлекли из склепа святого Петра. Среди присутствовавших на церемонии был кардинал Станислав ДЗИВИШ, личный секретарь Иоанна Павла II в течение десятилетий, передает Reuters.

К воскресенью мощи главы Римско-католической церкви находились в соборе. После этого его останки замуруют в базилике неподалеку от скульптуры Микеланджело «Оплакивание Христа» («Пьета»). Каменная плита, которая закрывала захоронение понтифика в склепе, будет отправлена в Краков. Ее выставят в новой церкви, посвященной Иоанну Павлу II, который родился в Польше.

Понтифик умер в 2005 году. Он возглавлял Римско-католическую церковь в течение 26 лет. Вскоре после кончины Папы Римского верующие католики начали поиск доказательств совершенных им чудес для канонизации понтифика. В конечном итоге достаточным поводом для присоединения к сонму блаженних признали исцеление французской монашки, которая молилась в тот момент уже покойному Папе Римскому. Вскоре после беатификации Иоанн Павел II может быть канонизирован – присоединен к сонму святых.

Беатификация – это церемония присоединения к сонму блаженных. Она состоится 1 мая, в воскресный день Божественного милосердия по церковному календарю.