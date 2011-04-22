Украинские и турецкие военные следят за обстановкой над Черным морем

21 апреля в Киеве состоялась церемония подписания Технического соглашения между Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных сил Турецкой Республики и Штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе об установлении и техническом обслуживании системы обмена данными о воздушной обстановке между командным пунктом Воздушного командования “Юг” (г. Одесса) и центром управления и оповещения (г. Эрзурум, Турецкая Республика).

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, Техническое соглашение в присутствии представителя Офиса связи НАТО в Украине подполковника Томаша СТРИХАША подписали начальник радиотехнических войск Командования Воздушных сил ВС Украины генерал-майор Артур АРТЕМЕНКО и начальник оперативного управления военно-воздушных сил Турции генерал-майор Атилла ГЮЛАН.

“К моменту подписания Соглашения мы шли почти три года. Это Соглашение дает возможность получить информацию о воздушной обстановке над Черным морем, осуществлять с турецкими коллегами обмен информацией об обстановке в воздухе в режиме реального времени, быстрее реагировать на форс-мажорные обстоятельства, решать любые проблемы, в случае их возникновения в воздушном пространстве”, - отметил А.АРТЕМЕНКО.

По его убеждению, реализация Технического соглашения не только укрепит добрососедские отношения между Украиной и Турцией, но и положительно повлияет на ситуацию с обеспечением безопасности всего Черноморского региона.

“Для практической реализации этого Соглашения было закуплено и установлено необходимое оборудование, персонал, который его будет обслуживать, прошел соответствующую подготовку, в том числе и языковую. Поэтому практическую пользу от реализации Соглашения мы извлечем уже в ближайшее время”, - отметил украинский генерал.

*** Подобные договоренности в рамках участия нашего государства в Программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке действуют также между Украиной и Венгрией с 2009 года.