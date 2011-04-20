Президент ЕП призывает газовые компании координировать закупки

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК призывает европейские газовые компании координировать закупки газа в третьих странах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Европарламента, об этом он заявил сегодня на семинаре, посвященном проблемам энергетики, в присутствии около 30 топ-менеджеров крупнейших газовых компаний Европы.

«Я считаю, нам нужно серьезно взглянуть на вопрос создания групп по приобретению (газа – УНИАН)», - сказал Е.БУЗЕК.

«Наши соседи как на Востоке, так и на Юге доказали свою нестабильность. Нашей реакцией должно стать больше, а не меньше Европы», - добавил он.

При этом Президент Европарламента высказал мнение о необходимости координировать закупки газа с Еврокомиссией, когда речь идет о международных соглашениях.