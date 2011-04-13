Лукашенко: теракт раскрыт, привлечь всех, не глядя ни на какую демократию

Теракт в минском метро раскрыт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Сегодня в 5.00 преступление было раскрыто. Они (подозреваемые - ред.) дали свои показания", - сказал Лукашенко на оперативном докладе по итогам расследования. "Главное - мы знаем, кто и как совершил. Чекистам и милиции понадобились сутки, чтобы в девять часов (накануне 12 апреля) провести блестящую операцию без шума и трескотни и задержать исполнителей теракта", - приводит слова президента Беларуси РИА новости.

Лукашенко подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов выстроили четкую хронологию преступления, и активная фаза операции по задержанию прошла блестяще. Он также отметил, что много материалов силовики получили от граждан.

В то же время Лукашенко поручил допросить оппозиционных политиков в связи с терактом в минском метро. "Я поручил рассмотреть все заявления от политических деятелей. Мы ищем соучастников и заказчиков. Эти деятели от так называемой "пятой колонны", может, раскроют карты и укажут, кто заказчик". Президент Беларуси требует "всех привлечь и допросить, не глядя ни на какую демократию, стон и вой зарубежных страдальцев".

"Договорились до того, что не только власти, совершили это преступление (теракт), но и военные, милиция, и, даже, церковь", - возмутился Лукашенко и потребовал допросить также и тех всех, кто делает такие заявления. "Найти и допросить как преступников. Никакого прощения. Они создают негативную среду и будоражат честных людей… Любая паника по поводу продовольствия, валюты, должна пресекаться", - добавил Лукашенко.

Также он возмутился поведением Европы в связи со взрывом в минском метро. "Дошло до кощунства. У нас трагедия, а наши европейские партнеры в Страсбурге рассуждают о неких правах человека, а наши демократы из "пятой колонны" призывают ввести санкции. Это пляска на костях. Иначе не назовешь такое поведение", - сказал Лукашенко. По его мнению, "они хотя бы могли подождать, пока траур по погибшим не закончится".

Напомним, что взрыв на станции метро "Октябрьская" в Минске произошел в понедельник вечером в час пик. По последним данным, погибли 12 человек, пострадали более 190. Генпрокуратура Белоруссии квалифицировала произошедшее как теракт.