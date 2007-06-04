Путин грозится найти в Европе новые цели для российских ракет

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что для российских ракет появятся новые цели в Европе, если часть стратегического ядерного потенциала США окажется на европейском континенте и будет угрожать России.

Как передает РИА «Новости», об этом Президент РФ заявил в интервью журналистам печатных СМИ из стран-членов "Группы восьми".

"Очевидно, что если часть стратегического ядерного потенциала Соединенных Штатов оказывается в Европе и, по мнению наших военных специалистов, будет нам угрожать, то мы вынуждены будем предпринимать соответствующие ответные шаги. Какие это шаги? Конечно, у нас должны появиться новые цели в Европе", - сказал В.ПУТИН.

"А какие это будут средства для поражения тех объектов, которые представляют, по мнению наших военных, потенциальную угрозу для Российской Федерации, это уже дело техники: баллистические ли или крылатые ракеты, или это могут быть совершенно новые системы - повторяю, это уже дело техники", - добавил В.ПУТИН.