За двух похищенных в Петербурге детей требуют 6 миллионов евро

За похищенных 15 мая в Санкт-Петербурге 11-летнюю Сашу и 6-летнего Диму Бородулиных преступники требуют выкуп - более 6 миллионов евро. Точную сумму правоохранительные органы не называют, сообщает «Аргументы и факты»

По имеющейся у издания информации, названная сумма — весь бизнес семьи Бородулиных. Само похищение тщательно планировалось организованной группой. По одной версии детей держат в соседнем регионе, по другой в Ленинградской области.

Вечером 15 мая в 22.30 отец привёз детей домой с тренировки по ушу, поставил машину, взял детей за руки и повёл к дому. Под аркой Павла Бородулина несколько раз ударили по голове и, когда он упал, истекая кровью, на землю, схватили детей. Брат с сестрой кричали и плакали, как рассказывали потом очевидцы, когда их заталкивали в машину.

По предварительным данным, это были «Жигули» тёмного цвета, «восьмёрка» или «девятка». Павел оказался в одном из отделений Института нейрохирургии с тяжёлой черепно-мозговой травмой. С заявлением в милицию сразу же после инцидента обратилась Жанна Бородулина — мама Саши и Димы.

Информация о том, что детей похитили с целью выкупа появилась лишь через 2 недели после похищения.