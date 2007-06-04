Иран: американская ПРО в Европе – шутка года

Заявление США о том, что элементы противоракетной обороны (ПРО) в Европе являются защитой от возможного ракетного нападения со стороны Тегерана, нельзя воспринимать всерьез, заявил в воскресенье секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани.

"В настоящее время американцы много говорят об этих своих шутках... Размещение противоракетной системы США в Европе для противодействия иранским ракетам - это шутка года", - сказал Лариджани иранскому официальному информагентству ИРНА.

"Радиус действия ракет Ирана вообще не достигает Европы, и сомнительно, что они (американцы) этого не знают", - добавил секретарь ВСНБ.

По его словам, Европа является для Тегерана крупным торговым партнером, а США заявлениями о размещении элементов своей ПРО в Восточной Европе преследуют другие цели.

"Заявления американцев являются пропагандой, которой они хотят отвлечь общественное мнение от своих истинных целей и практических действий", - отметил Лариджани.

Напомним, что планы США предполагают размещение десяти ракет-перехватчиков на территории Польши, а радаров системы ПРО - в Чехии. Как утверждают американцы, они делают это для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла". К этим государствам Вашингтон причисляет, в частности, Северную Корею и Иран.

РИА новости