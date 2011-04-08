Премию ЮНЕСКО получил находящийся в заключении иранский журналист
00:32, 08 апреля 2011Мир
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В 2009 г. в стране прошли массовые протесты
Всемирная премия ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати присуждена находящемуся в заключении иранскому журналисту Ахмаду Зейдабади, который был приговорен к шести годам по обвинению в ведении пропаганды против действующего в исламской республике строя, сообщает Би-би-си.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила, что Зейдабади "постоянно смело высказывался за свободу прессы и свободу слова".
Зейдабади, как и десятки общественных деятелей и активистов оппозиции в Иране, попал под суд после массовых протестов против официальных результатов президентских выборов 2009 года.
Он был главным редактором газеты "Азад", а также сотрудничал с иранской службой Би-би-си.
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