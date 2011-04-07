Китай завершил модернизацию купленного в Украине авианосца

Китай практически закончил модернизацию авианесущего крейсера «Варяг», все работы будут завершены в текущем году, пишет Газета.ру со ссылкой на New York Times.

Фотографии авианосца впервые представлены широкой публике, их опубликовало Синьхуа.

Работы по модернизации авианосца, купленного у Украины в 1998 году, производятся на верфи в прибрежном городе Далянь на востоке страны.

Публикация фотографий Синьхуа сопровождается комментарием: «Большой авианосец, который скоро будет спущен на воду, станет реализацией 70-летних амбиций Китая по созданию собственного авианесущего флота», пишет New York Times.

Согласно сообщению, к завершению приближаются все виды работ за исключением модернизации системы радаров.

Представитель пресс-службы минобороны Китая отказался комментировать опубликованные фотографии, подчеркнув, что «Китай привержен политике мира».