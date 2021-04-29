Сокровища оцениваются почти в 700 миллионов долларов.

Команда кладоискателей нашла новую информацию о возможном местонахождении 48 ящиков с золотом и ценностями, которые во время Второй мировой войны нацисты спрятали в Польше.

Читайте такжеАмериканец разгадал загадку из книги про охоту на сокровища и нашел $10 тысячОб этом пишет The Sun.

Предположительно, сокровища находятся под дворцом XVIII века в деревне Минковске в Опольском воеводстве, который нацисты использовали его в качестве борделя.

Считается, что под дворцом скрыто так называемое золото Бреслау – упакованные в водонепроницаемые ящики ценные бумаги, произведения искусства, музейные собрания, документы и другие ценности, которые до сих пор не найдены.

Кроме того, кладоискатели надеются обнаружить там и десять тонн золота.

Сокровища оцениваются почти в 700 миллионов долларов.

«Сокровища Гитлера»: что еще известно

В 2019 году в сети опубликовали выдержки из дневника предполагаемого офицера СС Эгона Олленхауэра о местах со спрятанными нацистами сокровищами.

Из рукописи следовало, что после того, как советские войска перешли в наступление, Гитлер приказал спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами (золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства).

Историки поддали сомнению данную информацию.

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Автор: Катерина Шварц