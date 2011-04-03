Кандидат в президенты голосовал не за себя, а за Назарбаева

Один из кандидатов в президенты Казахстана - лидер экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов - проголосовал на проходящих сегодня выборах за своего соперника, действующего президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Радио Свобода.

Свой поступок он объяснил тем, что отдал голос "за победителя", добавив, что это "дань уважения" Назарбаеву.

Выборы в стране проводятся досрочно - по инициативе Назарбаева, который ранее отклонил идею референдума о продлении его полномочий.

Все четыре кандидата - кроме Назарбаева и Елеусизова, это коммунист Жамбыл Ахметбеков и сенатор Гани Касымов - уже проголосовали. Нурсултан Назарбаев заявил журналистам, что выборы проходят честно и законно.