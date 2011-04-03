На пост президента Казахстана претендуют четыре политика
11:15, 03 апреля 2011Мир
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В стране досрочные выборы
В Казахстане началось голосование на досрочных президентских выборах, сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство «Новости-Казахстан».
Избирательные участки открылись в 07.00, голосование завершится в 20.00.
В течение 12 часов будет идти подсчет голосов, утром 4 апреля казахстанский ЦИК объявит первые предварительные итоги выборов.
В бюллетень внесены фамилии четырех кандидатов - действующего президента страны Нурсултана НАЗАРБАЕВА, лидера коммунистической партии Казахстана Жамбыла АХМЕТБЕКОВА, сенатора, лидера Партии патриотов Гани КАСЫМОВА и лидера экосоюза «Табигат» Мэлса ЕЛЕУСИЗОВА.
Графы «против всех» в бюллетенях не предусмотрено.
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