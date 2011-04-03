На пост президента Казахстана претендуют четыре политика

В стране досрочные выборы

В Казахстане началось голосование на досрочных президентских выборах, сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство «Новости-Казахстан». Избирательные участки открылись в 07.00, голосование завершится в 20.00. В течение 12 часов будет идти подсчет голосов, утром 4 апреля казахстанский ЦИК объявит первые предварительные итоги выборов. В бюллетень внесены фамилии четырех кандидатов - действующего президента страны Нурсултана НАЗАРБАЕВА, лидера коммунистической партии Казахстана Жамбыла АХМЕТБЕКОВА, сенатора, лидера Партии патриотов Гани КАСЫМОВА и лидера экосоюза «Табигат» Мэлса ЕЛЕУСИЗОВА. Графы «против всех» в бюллетенях не предусмотрено.

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