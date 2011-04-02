50 человек погибли в ДТП с участием бензовоза

В Нигерии 50 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза.

Как передает РИА «Новости», бензовоз врезался в стоявшие на полицейском блокпосте автомобили. Инцидент произошел в населенном пункте Нараби на границе нигерийских провинций Плато и Баучи.

В результате столкновения бензовоз перевернулся, не менее 20 автомобилей загорелись из-за воспламенения цистерны бензовоза.

"Бензовоз наехал на колонну автомобилей у КПП в Нариби и упал на бок, горючее разлилось и загорелось. По нашим данным, погибли порядка 50 человек", - сообщил представитель службы дорожной безопасности Харуна Ликонг АЛБАШИ.

Причина ДТП не уточняется. Полиция ведет расследование.