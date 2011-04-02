Украина договорилась с НАТО об эвакуации из Ливии

Как сообщил телеканалу "Интер" глава МИД Украины Константин Грищенко, Украина договорилась с НАТО и странами коалиции об эвакуации 4 апреля из Ливии на военном корабле своих граждан.

Как сообщает РИА Новости, большой десантный корабль "Константин Ольшанский" находится в нейтральных водах у морской границы Ливии и Туниса и готов выполнить эту гуманитарную миссию.

Министр обороны Украины Михаил Ежель ранее сообщил, что об эвакуации также попросили граждане США, Словакии, Болгарии, Великобритании и Греции, и украинский корабль намерен их забрать. Он сказал, что вывоз этих людей в понедельник из Триполи согласован с существующей ливийской властью, которая контролирует столицу.

По данным агентства, из Ливии уже эвакуированы более 430 граждан Украины. МИД также сообщал, что в Ливии могут находиться до 3 тысяч украинских граждан. Министерство установило связь с 700 соотечественниками, находящимися в Ливии, всего 150 из них выразили желание вернуться на родину.