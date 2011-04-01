Польская прокуратура исключила версию покушения на Леха Качиньского

Следователи польской Генеральной прокуратуры по делу о Смоленской катастрофе 10 апреля 2010 года исключили версию о возможности организации покушения на жизнь Президента Польши Леха Качиньского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Польши Анджей СЕРЕМЕТ сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, следователи досконально изучили все версии, могла ли катастрофа быть организованным покушением на Президента

„Прокуратура не нашла доказательств того, что во время полета (польского правительственного самолета) в Смоленск было совершено покушение”, - сказал он.

А.СЕРЕМЕТ отметил, что в связи с этим следователи завершили расследование этой версии дела по Смоленской катастрофе, и сконцентрируются на изучении других.

Он также сообщил, что военная прокуратура решила до 10 октября 2011 года продлить расследование обстоятельств авиакатастрофы, которое ранее планировалось завершить до 10 апреля этого года.

Кроме того, по словам А.СЕРЕМЕТА, военные следователи передали в гражданскую прокуратуру часть материалов дела, которые касаются организации полета Л.Качиньского в Смоленск.

Как сообщал УНИАН, правительственный самолет Ту-154, на борту которого находились польские высокопоставленные должностные лица во главе с Президентом Польши Л.Качиньским, потерпел катастрофы во время захода на посадку на российском военном аэродроме неподалеку от Смоленска.

Польская делегация планировала принять участие в мероприятиях к 70-й годовщине Катынской трагедии.

Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.