Новая стратегия энергобезопасности США включает четыре направления

Президент США Барак Обама представил новую стратегию энергетической безопасности США. Основной целью стратегии является сокращение зависимости Соединенных Штатов, крупнейшего в мире потребителя нефти, от импорта энергоносителей. Для этого Белый дом предлагает действовать в четырех направлениях - наращивать объемы собственной добычи нефти и газа, стимулировать большее использование природного газа в транспортном секторе, переориентировать американский авторынок на более топливно-эффективные модели и активнее внедрять биотопливо. Базовый количественный ориентир новой стратегии - сократить объемы нефтяного импорта в США на треть в течение ближайших 10 лет.

Впрочем, аналитики отмечают, что "все американские президенты с начала 1970-х годов излагали амбициозные планы по сокращению зависимости от иностранной нефти", - напомнил, в частности, агентству Reuters главный экономист Banque Saudi Fransi Джон Сфакианакис.

Планы Б.Обамы пришлись на период ухудшения энергетической конъюнктуры для США. Революции в Северной Африке и социальная напряженность на Ближнем Востоке взвинтили мировые цены на нефть до уровней выше 100 долл./барр., а розничные цены на бензин в США уже четыре недели подряд держатся выше отметки 3,5 долл./галлон. Кроме того, авария на АЭС в японской Фукусиме вызвала сомнения в целесообразности развития атомной энергетики в США.

По данным Управления энергетической информации США, отмечает РосБизнесКонсалтинг, в 2010 г. Соединенные Штаты импортировали 9,5 млн барр. нефти и нефтепродуктов в день, тогда как среднесуточное потребление составило около 19 млн барр.