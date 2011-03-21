Немецкий концерн присоединится к проекту "Южный поток"

Немецкий концерн BASF войдет в проект строительства газопровода "Южный поток", предполагающий поставки российского газа в Европу по дну Черного моря, сообщает РИА "Новости".Меморандум о взаимопонимании подписан сегодня в присутствии премьер-министра РФ Владимира Путина.

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления BASF Юрген Хамбрехт. Газовое подразделение BASF - компания Wintershall - уже является участником другого проекта "Газпрома" - газопровода "Северный поток"с долей 15,5%. Эта труба прокладывается для поставок российского газа в Европу по дну Балтийского моря.

Инвестиции немецкого концерна BASF в проект газопровода "Южный поток" предварительно оцениваются примерно в 2 миллиарда евро, сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь Сечин.

"Будет ТЭО, оно определит вклады. С учетом того, что речь идет о 15% по подводной части "Южного потока", очень оценочно, очень предварительно можно сказать, что речь идет примерно о 2 миллиардах евро", - сказал Сечин.