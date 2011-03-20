Еще один погибший в столкновении демонстрантов с полицией в Сирии

Тысячи сирийцев вышли на улицы южного города Дераа, протестуя против расстрела мирной демонстрации. Митинг перерос в стычки с полицией, один человек погиб, 100 человек получили ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Жители города организовали митинг в связи с силовым разгоном предыдущей демонстрации, когда погибли пять человек. Демонстранты, число которых около десяти тысяч, также требуют освобождения из-под стражи 20 молодых людей, которые были арестованы за то, что рисовали на стенах лозунги с призывами к демократии.

Полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом. В городе слышны выстрелы, согласно очевидцам полицейские стреляют боевыми патронами в воздух для устрашения толпы, однако один демонстрант сегодня погиб от огнестрельного ранения.

Сирийские власти заявили, что полны решимости разобраться в расстреле пяти человек силами безопасности и привлечь к ответственности виновных в "злоупотреблениях". Чтобы выразить свое соболезнование семьям погибших, президент Сирии Башар Асад направил в Дераа специальную делегацию. Тем не менее, ряд разгневанных участников призвал жителей Хаурана к революции. "Революция, революция! Поднимайся Хауран, Аллах, Сирия, свобода!" - скандировали они. Для разгона протестующих полиция применила гранаты со слезоточивым газом.