Украинский гражданин захвачен в Ливии вместе с итальянскими моряками
11:48, 20 марта 2011Мир
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Данные телеканала Аль-Джазира
Вооруженные люди захватили экипаж итальянского морского буксира в воскресенье в столице Ливии Триполи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Джазира". По данным телеканала, экипаж состоит из восьми граждан Италии, двух - Индии и одного - Украины. Других подробностей пока не сообщается.
Накануне, после начала иностранной коалицией, в которой активное участие принимает Италия, военной операции против Ливии лидер Муамар Каддафи назвал Средиземноморье и Северную Африку зоной военных действий и пригрозил нанести удары по интересам государств, напавших на Ливию.
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