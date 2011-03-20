Украинский гражданин захвачен в Ливии вместе с итальянскими моряками

Вооруженные люди захватили экипаж итальянского морского буксира в воскресенье в столице Ливии Триполи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Джазира". По данным телеканала, экипаж состоит из восьми граждан Италии, двух - Индии и одного - Украины. Других подробностей пока не сообщается.

Накануне, после начала иностранной коалицией, в которой активное участие принимает Италия, военной операции против Ливии лидер Муамар Каддафи назвал Средиземноморье и Северную Африку зоной военных действий и пригрозил нанести удары по интересам государств, напавших на Ливию.