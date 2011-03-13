Япония объявила чрезвычайное положение еще на одной АЭС

Япония объявила режим чрезвычайной ситуации на АЭС "Онагава", расположенной в префектуре Мияги, наиболее пострадавшей в результате землетрясения и цунами.

Как передает Лента.ру, об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

На станции введен первый (самый низкий) уровень опасности по семибалльной шкале. Такое решение принято в связи с повышением радиационного фона в окрестностях АЭС. Источник радиации устанавливается. Японские власти заверили, что все три реактора "Онагавы" находятся под контролем специалистов.

На атомной станции "Фукусима", где в результате землетрясения и цунами произошел взрыв, продолжаются работы по охлаждению реакторов. В ночь на воскресенье на АЭС было зафиксировано повышение уровня радиации, однако, по сообщению агентства "Киодо", примерно в течение часа радиационный фон снизился до нормальных значений.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) заверила, что уровень радиации в окрестностях "Фукусимы" не представляет непосредственной угрозы для здоровья людей. В метеорологическом агентстве Японии отметили, что ветер в ближайшее время по-прежнему будет сносить радиоактивные вещества в сторону океана.