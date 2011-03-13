В столице Иордании вышли на улицы сторонники короля Абдаллы II

Более 10 тысяч человек прошли по улицам иорданской столицы Аммана, выражая верноподданнические чувства королю Абдалле II, сообщает ИТАР-ТАСС. "Свои жизни и души мы пожертвуем за тебя, АБДАЛЛА", - скандировали они.

По свидетельствам очевидцев, в демонстрации сторонников монарха участвовало примерно в 3 раза больше людей, чем в предшествующих ей манифестациях оппозиции.

Последние 10 дней оппозиционный "Фронт исламского действия" выводит на улицы столицы Иордании своих активистов, которые требуют работы, снижения цен на продукты питания, больших политических свобод и ограничения власти короля, в частности в том, что касается назначения им премьер-министра. Оппозиция добивается, чтобы главу кабинета избирало парламентское большинство.

Основными участниками воскресного шествия в Аммане были палестинцы и бедуины, которые хотели продемонстрировать свою лояльность королю. Многие из них несли на руках маленьких детей.