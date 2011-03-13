Есть угроза нового взрыва на одном из блоков АЭС в Японии

Есть угроза нового взрыва на одном из блоков японской АЭС "Фукусима-1", аналогичного произошедшему в субботу, сообщил на брифинге в воскресенье генеральный секретарь кабинета министров Японии Юкио Эдано.

По его словам, на третьем блоке АЭС удалось поднять уровень воды, процесс охлаждения реактора налаживается. Однако есть вероятность, что водород поднялся к потолку блока и может произойти такой же взрыв, как в субботу на первом блоке, пишет РИА "Новости".

Говоря о радиационном фоне, Эдано сказал, что уровень радиации ночью поднялся было в пределах станции до уровня 1557.5 микрозивертов в час (1015 - норма облучения для человека в год), но к утру уровень радиации понизился до 184.1.

На АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2" после землетрясения был введен чрезвычайный режим из-за выхода из строя системы охлаждения. На "Фукусиме-1" специалистам удалось вывести часть газа, скопившегося в защитной оболочке реактора, устранив угрозу ее разрушения. Но потом на АЭС произошел взрыв, пострадали четыре человека. Власти объявили эвакуацию населения в радиусе примерно 20 километров вокруг АЭС "Фукусима-1".