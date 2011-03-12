Полиция Йемена взяла штурмом палаточный лагерь перед университетом

Полиция Йемена взяла штурмом палаточный лагерь протестующих в столице государства, г.Сана, в результате чего погибли минимум три человека. Выступающие против президента Али Абдаллы Салеха демонстранты занимали площадь перед университетом Саны с 21 февраля. По сообщениям очевидцев, полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

По словам медицинских работников, пострадали не менее 300 человек, включая полицейских. Известно, что в лагере находились до штурма несколько тысяч человек, сообщает Associated Press.

В Сане и других городах Йемена накануне прошли очередные массовые акции протеста. Люди вновь требовали отставки президента Али Абдуллы Салеха, который правит страной уже 32 года. Акции начались в Йемене после смены власти в Тунисе. Люди недовольны коррупцией в органах власти и массовой безработицей.

Неделю назад А.Салех объявил, что не уйдет в отставку раньше очередных президентских выборов, которые должны состояться в 2013 г., но и стремится к продлению своих полномочий, как и к передаче власти сыну, не будет.

В этот четверг он предложил провести референдум по новой конституции, предусматривающей переход к парламентской форме правления, а вся исполнительная власть перейдет к правительству, которое "сформируют заново выбранные парламентарии в конце 2011 или начале 2012 года". Йеменская оппозиция отвергла инициативу Салеха.