Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом. Победа на выборах делает его первым президентом со времен Гровера Кливленда, который смог выиграть второй срок после перерыва. Во время своей речи перед избирателями Трамп заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине.

Нужно понимать, что для Украины в стратегическом смысле ничего не изменится. Логика управляемой эскалации и локализации войны является общей как для республиканцев, так и для демократов. Точно также, как и тренд на сокращение внешней помощи. Трамп вообще об этом говорил много и уверенно. Аналогично - его вице-президент Джей Ди Вэнс.

При Харрис эта история затянулась бы и была бы более сложной.

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При Трампе способ сохранения этой логики будет более эксцентричным и резким. При Харрис была бы та же история, только она бы затянулась и была более сложной. Однако пересекать "красные линии" американцы в любом случае не стали бы, потому что они не сумасшедшие и очень точно понимают свои интересы. Вопрос только в методах достижения.

Нашей же ошибкой является ставка на выборы в США как некий game-changer, которого на самом деле нет. Стратегические приоритеты США лежат не в ядерной войне с Россией и не в развале России на много государств, а на сдерживание и ослабление РФ через управляемый конфликт, с надеждой на нормализацию отношений в долгосрочной перспективе в противовес Китаю.

В этой рамке нет той "победы", которую мы видим, как идеальный сценарий завершения войны. Как администрация Байдена в него не верила, так и потенциальная администрация Трампа в него тем более не будет верить. Это хорошо показал последний визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Соответственно, если мы хотим активной роли США в завершении войны, нам надо либо каким-то образом убедить Трампа сделать все, что мы хотим, и радикально изменить его восприятие ситуации, либо представить другой план, подогнав его под его интересы и видение конфликта. Но важно понимать: это уже будет не наша "формула победы", а какой-то другой компромиссный вариант.

Поэтому сейчас стоит выдохнуть и не посыпать голову пеплом. Точно будет весело (это же Трамп), но, на мой взгляд, стратегически разворота на 180 градусов у Вашингтона не будет. А вера в "фиолетовые лучи" и какие-то "магические способы" быстрого и выгодного завершения войны только усилит разочарованность и поляризацию в обществе.