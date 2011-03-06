Каддафи объявил о своей победе и отменил налоги

Ливийское правительство отменило импортные пошлины на товары первой необходимости, а также налоги на потребление и производство.

Как сообщило государственное телевидение, решение принято «в связи с Великой победой Ливии над бандами террористов».

Ранее государственное телевидение Ливии сообщило, что вооруженные формирования, лояльные Муаммару Каддафи, отбили у повстанцев города Рас-Лануф, Мисрата и Тобрук на востоке страны. Ливийская оппозиция и корреспонденты западных СМИ опровергли эти утверждения, пишет ZN.UA.

Стоит отметить, что Тобрук находится восточнее города Бенгази, где базируется временное альтернативное правительство Ливии, объявившее себя единственным законным органом власти в стране.

В воскресенье повстанцы признали, что им пришлось отступить из прибрежного города Бин Джавад, который находится в 40 километрах к западу от Рас-Лануфа. При этом оппозиционеры объявили Рас-Лануф последней линией обороны. В окрестностях города продолжаются столкновения повстанцев со сторонниками М.Каддафи.

Ранее сообщалось, что режим М.Кадаффи безвозмездно раздает ливийцам деньги в эквиваленте 400 долларов.