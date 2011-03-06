МВД Саудовской Аравии обещает применять все меры для пресечения митингов

Авторитетные и крупнейшие в Саудовской Аравии ученые выступили с заявлением о недопустимости достижения реформ при помощи акций протеста.

Как передает государственное информационное агентство королевства SPA, "Комиссия крупнейших ученых Саудовской Аравии" заявила, что реформы не могут быть достигнуты при помощи демонстраций. По мнению ученых, этот способ вызывает смуты и раскалывает общество.

Любые протестные акции в стране находятся вне закона, отмечается в тексте заявления деятелей науки Саудовской Аравии.

Накануне к гражданам Саудовской Аравии обратилось МВД королевства. В распространенном государственным агентством заявлении блюстители правопорядка напомнили о полном запрете в стране любых форм протеста. Для пресечения митингов и манифестаций полиция пообещала применять "все меры".

Жесткие меры правительства последовали после выступления на востоке страны недовольных властями мусульман-шиитов на фоне массовых выступлений в ряде арабских стран, в том числе и граничащих с Саудовской Аравией.

В последние месяцы многие страны Ближнего Востока и Северной Африки охвачены массовыми народными протестами, которые уже привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время беспорядки продолжаются, в частности, в Ливии и Йемене. Антиправительственные выступления ранее прошли также в Алжире, Бахрейне, Ираке, Иордании, Марокко, Омане.

Наиболее ожесточенные столкновения сил безопасности с противниками режима уже третью неделю проходят в Ливии, где, по данным правозащитных организаций, погибли до шести тысяч человек.