В Ливии повстанцы захватили в плен отряд британского спецназа
12:49, 06 марта 2011Мир
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И, вероятно, одного дипломата
Ливийские повстанцы захватили отряд британских спецназовцев на востоке страны.
Об этом передает Лента.ру со ссылкой на европейские СМИ.
По данным изданий, в восточной части страны, которая находится под контролем повстанцев, были захвачены, по меньшей мере, восемь офицеров элитного подразделения SAS (Special Air Service), сопровождавших британского дипломата. Предположительно, дипломат должен был установить контакт с повстанцами и подготовить визит своего вышестоящего коллеги.
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