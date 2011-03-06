В Ливии повстанцы захватили в плен отряд британского спецназа

Ливийские повстанцы захватили отряд британских спецназовцев на востоке страны.

Об этом передает Лента.ру со ссылкой на европейские СМИ.

По данным изданий, в восточной части страны, которая находится под контролем повстанцев, были захвачены, по меньшей мере, восемь офицеров элитного подразделения SAS (Special Air Service), сопровождавших британского дипломата. Предположительно, дипломат должен был установить контакт с повстанцами и подготовить визит своего вышестоящего коллеги.