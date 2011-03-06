Эстония сегодня выбирает парламент

В Эстонии сегодня пройдут выборы в однопалатный национальный парламент (Рийгикогу) 12-го созыва.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию, выборы состоятся в 12-ти избирательных округах. В голосовании могут принять участие 912,6 тыс. граждан республики, достигших 18-летнего возраста. Лишены права избирать парламент более 120 тыс. обладателей так называемых "серых паспортов" - жителей Эстонии, не имеющих гражданства, в основном это русскоязычное население.

На 101 место в парламенте претендуют 789 кандидатов. Из нынешних претендентов 757 проходят по спискам девяти партий, 32 являются независимыми кандидатами. Это рекорд в истории эстонского парламентаризма. В 2007 году было всего семь независимых кандидатов. Фаворитом выборов эксперты считают правящую Партию реформ, сумевшую обеспечить политическую стабильность и удержать экономическое равновесие Эстонии в период кризиса.