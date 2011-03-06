Обе стороны противостояния в Ливии сообщают о военных успехах

В столице Ливии Триполи в воскресенье утром велась интенсивная стрельба на улицах, в том числе в районах, прилегающих к резиденции Каддафи, сообщает Радио Свобода.

Власти уверяют, что стреляют верные Каддафи солдаты в ознаменование победы над повстанцами в Рас-Лануфе. Оппозиция утверждает, что стратегически важный порт Рас-Лануф по-прежнему находится в ее руках.

Государственное телевидение Ливии сообщает о захвате городов Эз-Завия и Мисрата правительственными войсками, а также о наступлении на город Бенгази на востоке страны. Оппозиция, со своей стороны, заявляет о победе над правительственными войсками в городке Навфалия в 80 километрах от Сирта.

В мире растут опасения, что противостояние в Ливии может перерасти в гражданскую войну и затянуться на многие месяцы